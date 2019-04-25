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Зеленский сменил имя в Facebook с русского на украинское

Политика

Будущий президент обозначил себя в социальной сети как Володимир Зеленський

Киев, 25 апреля 2019, 17:20 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский сменил имя в своём в аккаунте в социальной сети Facebook на украинский вариант написания — Володимир Зеленський.

Как пояснила пресс-секретарь политика Ирина Победоносцева, решение об этом было принято по просьбам подписчиков.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — сказала она в комментарии «Громадське ТВ».

При этом в пресс-службе Владимира Зеленского подчеркнули, что это никак не связано с принятием сегодня Верховной радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Политическая жизнь Украины
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