Штаб Зеленского: пусть Рада принимает закон об украинизации

Киев, , 15:04 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском единственным государственным языком в стране будет украинский, более того — для него развитие и поддержка государственного языка является одним из ключевых приоритетов.

Об этом на брифинге сегодня, 22 апреля, заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем Разумков подчеркнул, что, в отличие от предыдущей власти, Зеленский намерен поддерживать украинский язык «стимулирующими методами», а не идти по «методу кнута».

«Мы считаем, что «метод пряника» приносит больше эффективности, и в этом вопросе в том числе», — заявил спикер.

Разумков не дал четкого ответа, как новоизбранный президент видит судьбу нового закона о языках (из-за своих суровых норм называемого законом о тотальной украинизации — ред.), который сейчас находится на рассмотрении Рады.

«Сначала Верховная рада должна разобраться во всех тех правках, которые есть к этому закону. Пусть они его рассмотрят и примут», — призвал он.

Сегодня же спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть менее 300 правок к языковому закону из более чем 2 тыс. Кроме того, по его словам, после завершения рассмотрения правок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены и почему. Вместе с тем Парубий прогнозирует, что уже 25 апреля парламент сможет окончательно проголосовать за документ.

ИА REGNUM напоминает, что накануне действующий президент Пётр Порошенко заявил, что, если Верховная рада на неделе с 22 по 26 апреля примет закон о языке, он будет «счастлив и горд» его подписать.