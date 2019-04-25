«США пытаются запугать Россией страны Латинской Америки» — Захарова

Москва, , 16:35 — REGNUM Обвинения Вашингтона России в том, что её военное присутствие в Латинской Америке может дестабилизировать обстановку в странах региона, лишены каких-либо оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Исходя из тех заявлений, что мы слышим из Вашингтона, Соединённые Штаты Америки пытаются запугать страны Латинской Америки и Карибского бассейна теперь уже Россией», — заявила Захарова.

«Трудно представить себе более абсурдную угрозу для наших друзей. За более чем 200-летнюю историю российско-латиноамериканских отношений наша страна никогда не предпринимала в регионе никаких силовых действий. Не угрожала военными акциями, гуманитарными интервенциями или силовыми операциями в отношении какой-либо страны региона», — подчеркнула она.

Напротив, сотрудничество с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна всегда являлось самоценным направлением российской дипломатии, которое выстраивается на деидеологизированной основе, указала официальный представитель МИД РФ.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по «организации или расширению военных операций» в Венесуэле как прямую угрозу международному сообществу.