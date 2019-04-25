Надо упростить получение гражданства РФ для всех жителей Украины – мнение

Москва, , 16:59 — REGNUM Права на упрощённое получение гражданства РФ заслужили не только жители ДНР и ЛНР, но и те, кто проживает в других областях Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля, комментируя соответствующий указ президента РФ.

«Я бы не ограничивался только жителями Донецка и Луганска, а распространил действие данного указа на большую часть Украины, если не на всю страну вообще, — сказал Шаповалов. — Как известно, данный указ является ответом на действия украинских властей по фактическому запрету гуманитарных контактов между Россией и Украиной, запрету въезда на территорию Украины граждан РФ — взрослых мужчин. Украина закрывает свои границы, но мы вместо того, чтобы ответить зеркально, отвечаем асимметрично. Мы раскрываем свои объятия, приглашаем украинцев стать гражданами России».

Шаповалов уточнил, что жители той части Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы Украиной (например, Славянск и Краматорск), тоже заслуживают российского гражданства.

«Точно так же, как его заслуживают, например, жители многострадальной Одессы, — подчеркнул политолог. — В этом смысле есть перспектива для расширения географии применения данного указа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нацелен на защиту прав человека.

«(У России) нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти», — заявил глава государства.

При этом, подчеркнул Путин, терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека.

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