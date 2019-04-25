Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM

С бывшего главы свердловского городского округа Арамиля Владимира Герасименко взыщут 1 млн рублей из-за недопустимого контракта. Решение принял Ленинский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, Герасименко, будучи главой Арамиля, заключил контракт с подрядчиком на реконструкцию автодорог города, хотя в бюджете муниципалитета не было средств на полную оплату этих услуг. Мэрия не могла выплатить более 20 млн рублей, которые была должна фирме.

Это оказалось не единственной задолженностью горадминистрации. За период 2017—2018 годов мэрия всего не выплатила своим подрядчикам около 60 млн рублей, отмечают в прокуратуре.

После проверки прокуратуры выяснилось, задолженность перед дорожным подрядчиком возникла в основном из-за действий Герасименко. В надзорном ведомстве выразили уверенность в том, что он знал, что не сможет выплатить фирме нужную сумму, но всё-таки заключил контракт, чем нарушил положение бюджетного законодательства.

Компания не стала смиряться с ситуацией и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к городскому округу. Суд постановил выплатить всю задолженность плюс проценты и расходы за судебные издержки.

После этого Сысертский межрайонный прокурор подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с уже бывшего главы Арамиля деньги, которые бы пошли в доход бюджета муниципалитета. Сотрудники надзорного ведомства доказали, что экс-мэр нанёс ущерб своей вотчине. Правда, решение суда ещё не вступило в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Герасименко был депутатом Законодательного собрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия» с 2010 по 2012 год. В 2012 году он победил на прямых выборах главы Арамильского городского округа. После окончания полномочий некоторое время работал замминистра транспорта Свердловской области. Ныне он является представителем Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО.