В Бельгии обнаружено тело 9-летнего беженца из Палестины

Брюссель, , 14:56 — REGNUM В лагере для беженцев в бельгийском городе Антверпен был найден убитым 9-летний палестинец, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

«Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования в связи с трагической смертью ребенка. Расследования будет прозрачным, виновные будут наказаны», — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Ребенок последний раз был замечен 22 апреля вечером, он катался на велосипеде. Подробности преступления пока не разглашаются. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых, следствие продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮНИСЕФ: миллионы детей не прививаются от кори