Четверг, 25 Апреля 2019 года
17:47:53 МСК

В Бельгии обнаружено тело 9-летнего беженца из Палестины

Политика

Ведется расследование

Брюссель, 25 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  В лагере для беженцев в бельгийском городе Антверпен был найден убитым 9-летний палестинец, сообщает 25 апреля Anadolu Ajansi.

«Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования в связи с трагической смертью ребенка. Расследования будет прозрачным, виновные будут наказаны», — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Ребенок последний раз был замечен 22 апреля вечером, он катался на велосипеде. Подробности преступления пока не разглашаются. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых, следствие продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮНИСЕФ: миллионы детей не прививаются от кори

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить