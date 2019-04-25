Литва требует новых санкций против РФ за гражданство жителям Донбасса

Вильнюс, , 14:34 — REGNUM

МИД Литвы сегодня, 25 апреля, выпустил гневное заявление в связи с «раздачей гражданства России на незаконно оккупированной территории Украины», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении «строго осуждается» указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет право упрощённого получения гражданства России жителям ЛНР и ДНР. Такое решение названо «незаконным вмешательством во внутренние дела Украины и грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Литва призывает международной сообщество строго осудить такие неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные документы Российской Федерации и последовательно усиливать санкции в отношении России», — говорится в заявлении.

Отметим, что заявление МИД Литвы сделал в день визита главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в Киев, где запланирована его встреча с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Донецкой и Луганской Народных Республик вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — сообщил Владимир Путин. — Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границу с точки зрения прав человека».

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