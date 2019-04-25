КНДР намерена строго выполнять положения межкорейской декларации

Москва, , 14:24 — REGNUM Власти КНДР намерены твердо выполнять положения декларации Северной и Южной Корей, заявил министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль на Московской конференции по международной безопасности.

«Позиция правительства КНДР заключается … в строгом выполнении положения совместной межкорейской декларации и совместного заявления лидеров КНДР и США», — заявил Но Гван Чхоль.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

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