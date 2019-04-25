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Имран Хан: Пакистан не будет вмешиваться в дела Афганистана

Политика

Премьер-министр опроверг прежнее заявление

Исламабад, 25 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его стана не будет выступать на стороне какой-либо из конфликтующих сторон в Афганистане, сообщает 25 апреля Geo TV.

«Мы приложим все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта», — подчеркнул глава пакистанского правительства, добавив, что окончательное решение должен принять народ Афганистана.

Заявление Имран Хана последовало после того, как его обвинили во вмешательстве во внутренние дела в Афганистане: политик предложил создать в стране коалиционное правительство.

Премьер-министр поспешил опровергнуть свои заявления, подчеркнув, что это был лишь дружественный совет и он не хотел вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

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