В Австрии вновь осквернили памятник героям Советской армии

Вена, , 12:32 — REGNUM Россия выразила властям Австрии решительный протест после очередного осквернения памятника героям Советской армии, заявил 25 апреля посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на российско-австрийском экономическом диалоге «Австрия как мост между Европой и Евразией».

По его словам, памятник осквернили в ночь на 25 апреля на площади Шварценбергплатц в Вене.

«Мы, конечно, заявляем австрийским властям самый решительный протест в этой связи», — заявил Любинский

Как сообщало ИА REGNUM, на памятник неоднократно осуществлялись нападения вандалов. Так, в марте 2018 года российское посольство направило в австрийский МИД официальную ноту протеста из-за очередного осквернения: памятник облили красной краской.

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