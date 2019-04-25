Глава МИД Литвы спешит в Киев поучить Зеленского отношениям с РФ

Вильнюс, , 12:15 — REGNUM Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 25 апреля, отправляется на Украину, где в Киеве, согласно заявлению МИД Литвы, у него запланирована встреча и с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детальную программу визита МИД Литвы не сообщает, отмечается только, что кроме Зеленского Линкявичюс встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным и другими действующими или уходящими чиновниками.

Отдельно прописана встреча с неназванными «литовскими экспертами», которые работают на Украине.

Напомним, Линкявичюс ранее уже заявил, что надеется на продолжение прежнего курса Украины. Сам он неоднократно заявлял о важности силового решения конфликта на Донбассе, призывал к усилению санкций против РФ и не менять позицию уходящих украинских властей в отношении России.