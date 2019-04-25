Индонезия осуществит поставку 14 автобусов в Бангладеш

Дакка, , 10:28 — REGNUM Индонезийские автобусы, произведенные компаний CV Karoseri Laksana, будут доставлены в Бангладеш в четверг, 25 апреля 2019 года, сообщает Sindonews.

«Во время трехдневной выставки посетители индонезийской ярмарки смогут увидеть автобусы и другую продукцию CV Laksana, ведущего производителя технологий мирового класса в индустрии коммерческого транспорта», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Дакке.

Ранее Индонезия и Бангладеш договорились о поставке около 14 автобусов индонезийского производства, в том числе десять двухэтажных автобусов.

Издание отмечает, что 25 апреля автобусы компании CV Laksana будут переданы компании Shohagh Group в Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Бангладеш Рина Сомарно приняла участие в открытии индонезийской ярмарки в посольстве Индонезии в Дакке 25 апреля 2019 года.

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