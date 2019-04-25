Визит лидера КНДР в Россию послужит развитию двусторонних отношений — Путин

Владивосток, , 08:20 — REGNUM Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию послужит развитию двусторонних отношений и поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Северной Кореи во Владивостоке.

«Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в двустороннем плане России и КНДР очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей и, развития гуманитарных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля для встречи с Владимиром Путиным. На встрече главы государств обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также развитие экономических связей. Запланировано, что встреча продлится четыре часа.

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