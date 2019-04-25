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Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки

Политика

Задачей-минимум американская спецслужба считала «паралич российской разведки»

Москва, 25 апреля 2019, 09:24 — REGNUM  После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки. Такая цель ставилась в качестве задачи-минимум. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников.

Он отметил, что при этом в качестве задачи-максимум ЦРУ рассчитывало низвести российскую разведку «до уровня разведслужб бывших стран Варшавского договора, осуществив в отношении СВР тот же комплекс мер, что и в отношении немецкой Штази».

Однако российской разведке, несмотря на неимоверное внешнее и внутреннее давление на отечественные спецслужбы после событий августа 1991 года и особенно после распада СССР, удалось выжить в новых условиях. По словам Трубникова, это произошло «благодаря гражданскому мужеству и преданности народу её костяка из государственников-патриотов, правильному пониманию сути национальных интересов новой России».

«А также благодаря мудрому руководству нового командира в лице Евгения Максимовича Примакова и «всепогодной» работоспособности и результативности деятельности оперативного состава», — сказал Вячеслав Трубников.

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Спецслужбы и шпионаж
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