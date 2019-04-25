Активисты опасаются захвата посольства Венесуэлы в Вашингтоне

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Участники антивоенного движения Code Pink, которые уже в течение двух недель находятся в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне, намерены сделать всё возможное, чтобы удержать контроль над ним.

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«Мы здесь, пока Венесуэла не достигнет соглашения с Соединёнными Штатами о защите и безопасности этого здания. Согласно Венской конвенции, Соединённые Штаты несут ответственность за безопасность посольства», — заявил активист антивоенного движения Кевин Зиз.

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Ранее активисты ряда общественных организаций, которые охраняют здание дипмиссии, заявили об угрозе силового захвата посольства Венесуэлы в США сторонниками венесуэльских оппозиционеров 25 апреля. Именно в этот день у многих дипломатов, находящихся в посольстве, истекают американские визы.

В настоящее время к зданию прибывают сотрудники секретной службы США. Здесь уже дежурят четыре автомобиля службы, передаёт РИА Новости. Первая машина была замечена у посольства накануне днем, 24 апреля. Правоохранители сообщили, что прибыли по вызову в связи с предполагаемым нападением вандалов на диппредставительство.

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Активисты отмечают, что у представителей оппозиции Венесуэлы нет ни прав, ни дипломатических полномочий, чтобы представлять страну в США.

Напомним, в ответ на действия сторонников самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо в середине апреля активисты левых и социалистических организаций с разрешения венесуэльских дипломатов заблокировали входную дверь в посольство Боливарианской Республики в США и несут круглосуточную вахту в здании и на подступах к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Венесуэле на фоне массовых протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро была совершена попытка госпереворота. Оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Признать его в этом качестве поспешили США и целый ряд европейских государств.