Военные Судана встретились с лидерами протеста

Хартум, , 08:25 — REGNUM Представители вооруженных сил Судана, захватившие в стране власть, встретились с организаторами акций протеста, сообщает 25 апреля Al Jazeera.

Первоначально митингующие отказались вести переговоры с военными, пока они не согласятся передать власть гражданским структурам. Однако после были достигнуты договоренности о создании переходных институций, которые будут способствовать мирной передаче власти.

«Мы договорились создать совместный комитет, чтобы обсудить возможность передачи власти. Позднее мы представим решение на суд общественности», — отметил представитель военных.

Напомним, 11 апреля вооруженные силы Судана свергли президента страны Омара аль-Башира и создали временное правительство срок полномочий которого два года. Однако общественность страны потребовала немедленной передачи власти в руки гражданских.

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