Четверг, 25 Апреля 2019 года
08:28:02 МСК

Военные Судана встретились с лидерами протеста

Политика

Вскоре должен быть представлен план передачи власти в руки гражданских

Хартум, 25 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  Представители вооруженных сил Судана, захватившие в стране власть, встретились с организаторами акций протеста, сообщает 25 апреля Al Jazeera.

Первоначально митингующие отказались вести переговоры с военными, пока они не согласятся передать власть гражданским структурам. Однако после были достигнуты договоренности о создании переходных институций, которые будут способствовать мирной передаче власти.

«Мы договорились создать совместный комитет, чтобы обсудить возможность передачи власти. Позднее мы представим решение на суд общественности», — отметил представитель военных.

Напомним, 11 апреля вооруженные силы Судана свергли президента страны Омара аль-Башира и создали временное правительство срок полномочий которого два года. Однако общественность страны потребовала немедленной передачи власти в руки гражданских.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане оппозиция согласилась на встречу с захватившими власть военными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить