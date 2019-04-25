Шахназаров: перед Зеленским стоит выбор, ставящий его жизнь под угрозу

Москва, , 04:22 — REGNUM Избранный президент Украины комик Владимир Зеленский стоит перед историческим выбором, от которого зависит не только судьба Украины, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам режиссера, история вершится сама, но при этом она дает человеку в те или иные эпохи делать исторический выбор, именно в таком положении сейчас находится Зеленский.

«У Украины не должно быть никаких иллюзий. Нам Украина, вступившая в НАТО — враг, и, соответственно из этого мы будем действовать. Господину Зеленскому надо принимать принципиальные решения, которые вызовут истерики у националистов и поставят под угрозу его жизнь. В этом смысле — это и есть тот выбор, перед которым он стоит. Я не верю, о я надеюсь, что он его совершит», — заявил кинорежиссер.

Напомним, что 21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором за место главы государства боролись комик Владимир Зеленский и тогдашний президент Украины Пётр Порошенко. Победил Зеленский, однако никаких сущностный отличий его взглядов на отношения с Россией от Порошенко у него нет.