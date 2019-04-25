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Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР

Политика

Следующее заседание по делу пройдет 18 июля 2019 года

Лос-Анджелес, США, 25 апреля 2019, 03:54 — REGNUM  Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что на заседании суда ему предъявили обвинения в ношении оружия, а также в нанесении побоев сотрудникам северокорейского посольства. Следующее заседание по делу пройдет 18 июля 2019 года.

Ранее, 20 апреля, в США был арестован некий Кристофер Ан, подозреваемый в причастности к нападению на северокорейское посольство в Мадриде в феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля группа вооруженных людей напала на посольство Северной Кореи в Мадриде. Нападавшие избили нескольких сотрудников диппредставительства, а также украли два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон. Нападавшие с места преступления скрылись.

Читайте ранее в этом сюжете: В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

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США и КНДР
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