Путин: Ради глобального лидерства Запад идёт на шантаж и применяет силу

Москва, , 03:12 — REGNUM Желание сохранить мировое господство толкает «отдельные страны Запада» на шантаж и другие действия, не согласующиеся с международным правом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью «Жэньминь Жибао».

Путин отметил, что эти западные страны «грубо попирают нормы и принципы международного права, прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам».

Москва абсолютно не согласна с таким подходом, отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия и Китай являются партнёрами, которые координируют свои действия по международной повестке. Идёт взаимодействие в ООН, а также на уровне G20, ШОС, БРИКС и АТЭС.

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Напомним, 25 апреля во Владивостоке состоится встреча Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а 26 — 27 апреля президент будет участвовать в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

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