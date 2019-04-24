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Компания Nord Stream 2 грозит Еврокомиссии судом

Политика

Новые поправки Газовой директивы ЕС не должны распространяться на «Северный поток — 2»

Компания Nord Stream 2 грозит Еврокомиссии судом
Иллюстрация: Gazprom.ru
Северный поток-2

Москва, 24 апреля 2019, 23:27 — REGNUM  Компания Nord Stream 2, которая является оператором строящегося газопровода «Северный поток — 2» потребовала от Европейской комиссии гарантий, что к данному газопроводу не будут применены дискриминационные меры из-за изменения Газовой директивы Европейского союза. В противном случае компания готова отстаивать свои интересы в суде. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет издание Politico со ссылкой на письмо компании в адрес председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В компании уже подтвердили факт отправки письма главе Еврокомиссии и пояснили, что запросили Европейский союз предоставить официальное подтверждение того, что на основании измененной Газовой директивы к проекту «Северный поток — 2» будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к этой директиве.

Напомним, что суть этих поправок в том, что с момента их принятия все новые газопроводы, по которым осуществляется импорт газа на территорию Евросоюза, не должны находиться в собственности тех компаний, которые непосредственно добывают газ. Эти поправки, да и вообще вся Газовая директива ЕС, направлена исключительно против российской государственной корпорации «Газпром», которой и принадлежит 100% акций компании Nord Stream 2. Кроме того, газовая директива требует, чтобы половина мощности трубы должна быть предоставлена для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС.

На данный момент властям Германии удалось добиться того, чтобы новая редакция газовой директивы ЕС не распространялась на «Северный поток — 2». Однако на реализацию ограничения действия газовой директивы ЕС на «Северный поток — 2» может уйти много времени из-за забюрократизированности процедур в Евросоюзе. А это, в свою очередь, создает неопределенности для инвесторов.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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