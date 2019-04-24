Пожалеете. МИД РФ ответил Хантсману, грозившему России авианосцами США

Москва, , 19:00 — REGNUM Если «мегафонная дипломатия» США обернётся «мегатонной дипломатией», американские диппредставители пожалеют, что не нашли конструктивных вариантов диалога, заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова посла США в Москве Джона Хантсмана, грозившего авианосцами.

«Хотелось бы верить, что американская «мегафонная дипломатия» не обернётся в итоге «мегатонной дипломатией», потому что в этом случае победителей не будет», — цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Сергей Рябков подчеркнул, что если сложится такая ситуация, дипломаты США пожалеют, что «не сумели найти возможности для конструктивного диалога с партнёрами».

Кроме того, замглавы МИД РФ выразил сожаление в связи с высказыванием посла США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хантсман в ходе своего визита на авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln заявил, что американские ударные авианосные группы в Средиземном море демонстрируют Москве, что она должна перестать «дестабилизировать» ситуацию в мировой политике для улучшения своих отношений с США.

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