Филиппины: Санкции США не страшны при хороших отношениях с Россией

Манила, , 18:15 — REGNUM Республика Филиппины не боится санкций, вводимых США против стран, закупающих российское вооружение и военную технику, заявил 24 апреля в интервью замглавы военного ведомства Филиппин Кардозо Луна в интервью агентству РИА Новости.

«Мы не боимся санкций США за то, что мы развиваем отношения с Россией. Я думаю, что им не стоит этого делать, потому что мы просто проводим свою собственную независимую внешнюю политику», — сказал Кардозо Луна.

По его мнению, санкции США являются механизмом «их стратегической конкуренции».

«Индия покупает много оборудования из России, Малайзия покупает оборудование из России, Индонезия покупает много оборудования из России. Их подвергают санкциям? Не думаю, что США будут избирательны. И им не следует быть избирательными, иначе они потеряют своих союзников», — цитирует агентство слова высокопоставленного филиппинского военного.

Напомним, ранее помощник главы Пентагона Рэндалл Шрайвер заявил, что военно-техническое сотрудничество иных государств с Россией может иметь негативные последствия для их отношений с США.

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