США рассматривают морскую блокаду Венесуэлы

Каракас, , 17:41 — REGNUM План «А», подразумевавший мгновенную смену режима в Венесуэле, провалился, пишет испанское издание La Vanguardia. Почти через три месяца после того, как Хуан Гуайдо дерзко провозгласил себя президентом (это было 23 января), Николас Мадуро остается фактическим главой Венесуэлы.

У его противников остаются два плана «Б». Один из них обсуждался на собрании за закрытыми дверями, организованном Центром стратегических и международных исследований 10 апреля в Вашингтоне. На нем присутствовали как действующие, так и бывшие представители Госдепартамента, Национального совета по разведке и Совета по национальной безопасности. Был там и адмирал Курт Тидд, в прошлом — глава южного военного командования США. Темой была «оценка использования военной силы в Венесуэле».

«Вторжение невозможно, однако нечто, имеющее малую интенсивность, например, блокада флотом, может стать выходом из ситуации», — рассказал в телефонном интервью Фернандо Кутц, специалист по Венесуэле из Cohen Group, который присутствовал на собрании в Вашингтоне. «Это будет осуществимо только при поддержке других стран», — добавил Кутц, консультировавший Трампа в начале операции по смене режима.

Однако ни одна из латиноамериканских стран, входящих в группу Лимы, в том числе Колумбия, не является сторонницей использования вооруженных сил. Более того, лидеры Конгресса США показали себя противниками военных действий. Между тем политический интерес администрации Трампа к Венесуэле, похоже, достиг потолка, считает La Vanguardia. Количество «твитов» на эту тему от четырех инициаторов венесуэльской операции — Майка Пенса, Джона Болтона, Марко Рубио и Майка Помпео — снизилось со 153 в неделю (в январе-феврале) до 34 (в настоящий момент).

Таким образом, остается другой вариант. Он подразумевает, что международное сообщество — после решения 53 государств, в том числе многих европейских, признать Гуайдо — приблизится к выходу из ситуации путем переговоров. Если это произойдет, фокус дипломатического интереса переместится из Вашингтона в Мехико.

Там правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, получившее власть в декабре прошлого года, предложило заняться переговорами между Мадуро и оппозиционным движением, представленным Гуайдо. До сегодняшнего дня этот вариант отвергался. Однако Уругвай и в меньшей степени Евросоюз одобряют мексиканский план — с той поправкой, что проведение генеральных выборов в Венесуэле должно стать обязательным условием переговоров.

«Для нас диалог — это план «А», — объяснил позицию Мексики Максимилиано Рейес Цунига, заместитель министра иностранных дел. — И мы не привязываем этот диалог к выборам, потому что такое решение должны принимать венесуэльцы. Наша конституция запрещает нам поддерживать политику вмешательства».