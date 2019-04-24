Посол США пригрозил России с борта американского авианосца

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что действия двойной ударной авианосной группы военно-морских сил Соединённых Штатов в Средиземном море призваны показать Российской Федерации, что она должна изменить свое поведение на мировой арене, если конечно Москва хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Об этом Хантсман заявил сегодня, 24 апреля, находясь на борту авианосца USS Abraham Lincoln в Средиземном море.

По словам Хантсмана, ударные авианосные группы ВМС США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

«Дипломатические связи и диалог, а также мощная оборона, которую обеспечивают эти корабли, показывают России, что, если она действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами, ей следует прекратить вести свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — сказал посол.

Также Хантсман прямо заявил, что каждый из американских авианосцев, который действует в настоящее время в Средиземном море, представляет собой «100 000 тонн международной дипломатии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Средиземном море проходят маневры двойной ударной авианосной группы ВМС США. В её состав входят авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis — атомные авианосцы типа Nimitz. Кроме американских кораблей к маневрам также подключились корабли других стран военного блока НАТО, в частности, испанский фрегат Méndez Núñez, французские авианосец Charles De Gaulle и фрегат Forbin, а также датский фрегат Niels Juel.

Однако на Смоленской площади заявление Хантсмана не оценили. Источник в министерстве иностранных дел заявил, что в Москве с сожалением воспринимают заявление посла США, который находится на борту авианосца в Средиземном море. У российской стороны складывается впечатление, что Хантсман просто исчерпал свой дипломатический потенциал, и принялся грозить России военной силой.