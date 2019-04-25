Экологическое ГРЕТхопадение ЕС затмит желтые жилеты и мигрантов?

Рим, , 04:23 — REGNUM Если бы Греты Тунберг, 16-летней шведской школьницы, которая каждую пятницу протестует против глобального потепления, не было, ее следовало бы выдумать. Хотя бы для того, чтобы у чиновников ЕС была отдушина от всякого рода забот о реальных проблемах Евросоюза. О том, почему экологическая Грета спровоцировала столь теплую реакцию на себя у евробюрократов, что ей даже хотят присудить Нобелевскую премию, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Кроме премии, которая вполне может достаться экологической Гретхен, у нее в активе уже имеются интервью с основными европейскими СМИ, личное приветствие папы Римского и масштабное европейское турне, а Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, от души поцеловал ей руку. На фоне «желтых жилетов», миграционных кризисов и прочих слагаемых евросоюзовского раздрая, становящегося предметом народных протестов, «побороться за окружающую среду» выглядит хорошей идеей. Пусть не свежей, но вполне способной переключить внимание публики.

Это особенно актуально перед выборами в Европарламент, куда на волне протеста вполне могут попасть представители партий, скорее озабоченных судьбами стран и народов, чем животных и растений. Чего, разумеется, с точки зрения гретхопоклонников, допустить нельзя.

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