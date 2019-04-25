США наступили на грабли собственной пропаганды

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Результат расследования российского влияния на выборы в США, инициированного по требованию Демократической партии, оказался достаточно неожиданным. Какие закономерности проявились в парадоксальном ответе, полученном на прямой, казалось бы, вопрос — «был ли ныне действующий президент США участником сговора с российскими агентами?», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Лоббисты, оказывавшие влияние на ход американского выборного процесса, расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера были обнаружены, однако не те, которые требовались разъяренным демократам. Лоббистами оказались украинцы, а их предметом — Хиллари Клинтон, но важно даже не это. Само расследование и реакция на него показывает, что к США вернулся бумеранг ненависти и лжи.

Раньше такое «информационное оружие» допускалось к использованию только против внешнего врага, но теперь всё смешалось. Теперь приемы информационной войны в США дозволено применять и против того, с кем, казалось бы, завтра придется договариваться. Но нет, конфликт начинает вестись так, как будто это не президент-республиканец, а воплощение вселенского зла. Плохой знак для политической системы страны, пытающейся удержать мировое лидерство. Как же американская элита, знаменитая своей способностью приходить к общим решениям, пришла к нынешнему состоянию «политического неистовства»?

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