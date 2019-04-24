Газни, Афганистан, , 17:57 — REGNUM

Высокопоставленный командующий Национальной армией Афганистана заявил, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана совместно с силами международного контингента в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 36 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», совместная операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана и сил международного контингента в Афганистане по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Гиро и Аб-Банд провинции Газни.

По словам высокопоставленного командующего Национальной армией Афганистана, в результате совместной операции Национальных сил безопасности и обороны Афганистана и сил международного контингента в Афганистане было уничтожено четыре мотоцикла, несколько единиц оружия и другое военное снаряжение боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.