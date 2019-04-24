ВКС РФ уничтожили склад оружия и колонну боевиков в Сирии

Идлиб, Сирия, , 14:18 — REGNUM В ночь с 22 на 23 апреля ВКС России в провинции Идлиб уничтожили склад оружия, принадлежавший джихадистам. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Издание ссылается на свой источник среди сирийских военных в провинции Хама. Удары ВКС РФ были нанесены по складу оружия и колонне боевиков, которая двигалась через мухафазу Идлиб.

Склад оружия был полностью разрушен. В результате авиаудара по колонне было убито большое количество исламистов из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конвой джихадистов подвергся атаке с воздуха в районе центральной тюрьмы города Идлиб, которая находится недалеко от него.

Источник сообщает, что возможность атаки объектов в провинции Идлиб стала очевидной после появления над ней российских разведывательных самолетов. До авиаударов по Идлибу российские ВКС также наносили удары по западной части провинции Алеппо.

Авиаудары по западному Алеппо были нанесены в ответ на недавние нападения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых погибли 19 сирийских военнослужащих и более 15 мирных жителей.

В течение нескольких последних месяцев данная группировка сумела взять под свой контроль почти всю провинцию Идлиб, вытеснив так называемых «умеренных» протурецких боевиков.

Кроме того, она глубоко укоренилась в западном Алеппо, поэтому общее число нападений на столицу провинции за последние два месяца возросло в геометрической прогрессии.