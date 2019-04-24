Ле Пен обвинила Турцию в геноциде армян

Париж, , 14:06 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила Турцию в геноциде армянского населения. О жертвах геноцида политик напомнила на своей странице в Twitter 24 апреля.

«104 года назад Турция убила 1,5 млн армян за их принадлежность к народу и за их христианскую веру. Сегодня Турция продолжает отрицать это злодеяние геноцида, полностью игнорируя жертв и их семьи», — написала Ле Пен.

Напомним, в 1915 армянское население было убито или выселено с территорий, контролируемых Османской империей. В декларации от 24 мая 1915 года страны Антанты объявили геноцид армян преступлением против человечности.