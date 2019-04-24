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Ле Пен обвинила Турцию в геноциде армян

Политика

Лидер «Национального объединения» напомнила о событиях 1915 года своим подписчикам в Twitter

Ле Пен обвинила Турцию в геноциде армян
Sémhur
Карта основных районов уничтожения армянского населения. Концентрационные лагеря

Париж, 24 апреля 2019, 14:06 — REGNUM  Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила Турцию в геноциде армянского населения. О жертвах геноцида политик напомнила на своей странице в Twitter 24 апреля.

«104 года назад Турция убила 1,5 млн армян за их принадлежность к народу и за их христианскую веру. Сегодня Турция продолжает отрицать это злодеяние геноцида, полностью игнорируя жертв и их семьи», — написала Ле Пен.

Напомним, в 1915 армянское население было убито или выселено с территорий, контролируемых Османской империей. В декларации от 24 мая 1915 года страны Антанты объявили геноцид армян преступлением против человечности.

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Геноцид армян в Османской Турции
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