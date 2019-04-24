Посол Египта о жителях Индонезии: добрые и улыбчивые люди

Джакарта, , 12:42 — REGNUM Посол Египта в Индонезии Ахмед Амр Ахмед Моавад стал свидетелем гостеприимства индонезийского народа, путешествуя по Индонезии в течение двух месяцев, сообщает Antaranews.

«Я путешествовал по Индонезии в течение двух месяцев. Во время поездки мне удалось сделать фотопортреты многих жителей страны», — заявил посол на фотовыставке под названием «Индонезийские лица», где представлены более 50 фотографий.

По его словам, жители Индонезии — добрые и улыбчивые люди.

«Их выражения лиц очень сильны и описывают то, что они чувствуют и видят», — добавил он.

Представитель министерства образования и культуры Индонезии Хильмар Фарид отметил, что фотовыставка «лица Индонезии в глазах египетского посла в Джакарте» является формой культурного сотрудничества между Индонезией и Египтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Египта в Индонезии Ахмед Амр Ахмед Моавад выразил надежду на развитие двусторонних торговых отношений.

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