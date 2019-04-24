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Венгрия выделит Казахстану 250 образовательных грантов

Политика

24 апреля в Нур-Султане прошли переговоры между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 12:32 — REGNUM  Венгрия выделит 250 образовательных грантов для обучения студентов из Казахстана в венгерских вузах. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев считает, что выпускники, получившие образование в Венгрии, внесут вклад в укрепление отношений между странами. Из 250 грантов 110 будет выделено на обучение в бакалавриате, 90 — в магистратуре, 30 — и в бакалавриате и в магистратуре, 20 — в докторантуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Нур-Султане прошли переговоры между Касым-Жомарт Токаев и Виктором Орбаном. Глава Казахстана отметил, что стороны определили основные направления сотрудничества. Он также призвал венгерских предпринимателей нарастить активность в Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев призвал предпринимателей Венгрии наращивать активность в Казахстане

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