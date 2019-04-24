Венгрия выделит Казахстану 250 образовательных грантов

Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Венгрия выделит 250 образовательных грантов для обучения студентов из Казахстана в венгерских вузах. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев считает, что выпускники, получившие образование в Венгрии, внесут вклад в укрепление отношений между странами. Из 250 грантов 110 будет выделено на обучение в бакалавриате, 90 — в магистратуре, 30 — и в бакалавриате и в магистратуре, 20 — в докторантуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Нур-Султане прошли переговоры между Касым-Жомарт Токаев и Виктором Орбаном. Глава Казахстана отметил, что стороны определили основные направления сотрудничества. Он также призвал венгерских предпринимателей нарастить активность в Казахстане.

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