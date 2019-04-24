Генсек ОБСЕ назвал ожидания от встречи с Лавровым

Москва, , 12:02 — REGNUM Ситуация с арестом журналиста Кирилла Вышинского в Киеве будет, как ожидается, одной из тем встречи генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом Гремингер заявил журналистам 24 апреля в Москве.

Генсек ОБСЕ подтвердил, что намерен обсудить с российским министром ситуацию вокруг Вышинского. Еще одной темой переговоров должен стать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гремингер уточнил, что коснется с Лавровым широкого круга вопросов безопасности, одним из которых, судя по всему, станет российско-американский договор о ликвидации ракетного вооружения. Встреча с главой МИД РФ состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют журналиста в поддержке республик Донбасса и государственной измене.

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