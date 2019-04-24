Госдума может разрешить временную регистрацию в апартаментах

Москва, , 11:20 — REGNUM В Госдуме отказались от идеи приравнять апартаменты к жилым помещениям, однако намерены разрешить там временную регистрацию.

«Невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования. Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания», — заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») в интервью «Российской газете».

По словам парламентария, люди смогут получить временную регистрацию в своих апартаментах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») заявила о намерении работать над законодательством, регулирующим статус апартаментов.

Минстрой также прорабатывает вопрос статуса апартаментов, говорила замглавы министерства Наталья Антипина. Сегодня апартаменты официально считаются нежилым помещением, в которых нельзя зарегистрироваться. В них также выше квартплата и налоги, но при этом цена на такую недвижимость ниже, чем на квартиры.

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