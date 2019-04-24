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Законодатели Ирака предупреждают о росте влияния ИГ* в ряде регионов

Политика

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, 24 апреля 2019, 10:07 — REGNUM  Законодатели Ирака предупредили о росте активности боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Ниневия, сообщает 24 апреля Kurdistan.ru.

По словам депутата Ахмеда Джарба, некоторые районы Мосула и в целом провинции Ниневия, стали очагом террористической деятельности.

«Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают похищать людей и совершать террористические акты, что вынуждает многих местных жителей покидать свои дома», — отметил Джарба.

Напомним, правительство Ирака еще в декабре 2017 году объявило о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако спящие ячейки террористов по-прежнему активны в ряде регионов страны.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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