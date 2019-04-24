Ким Чен Ына в России встретили хлебом и солью

Владивосток, , 05:22 — REGNUM Тёплый приём был оказан северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по приезде в Россию, сообщает «Восток-Медиа».

Уточняется, что когда бронепоезд с северокорейской делегацией прибыл на станцию Хасан (Приморский край), Ким Чен Ына и его соратников встретили по русскому обычаю хлебом и солью.

Северокорейским гостям вручили цветы, после чего глава делегации направился в здание вокзала. Из Хасан Ким Чен Ын отбыл во Владивосток, где 25 апреля состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В столице Приморья северокорейская делегация будет во второй половине дня.

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Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын и сопровождающие его высокопоставленные лица приехали на бронепоезде из Пхеньяна в Россию. Примерно в 10 утра по местному времени поезд пересёк российско-северокорейскую границу.

Путин прилетит во Владивосток на встречу 25 апреля, а на следующий день он будет уже в Пекине на форуме.

Между тем Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля, поскольку в столице Приморского края он намерен посетить ряд важных для него мест, в том числе и тех, которые в своё время посетил его дед Ким Ир Сен. По некоторым данным, Ким Чен Ын побывает в Приморском океанариуме и осмотрит другие достопримечательности Владивостока.

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