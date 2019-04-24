Мадуро намерен отбить «дочку» PDVSA у США

Каракас, , 04:08 — REGNUM Венесуэла намерена доказать мировому сообществу, что Соединенные Штаты украли у страны нефтяную компанию Citgo, которая является дочерней компанией государственной нефтяной корпорации PDVSA, и вернуть ее через суд, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в своем выступлении, трансляция которого велась в Twitter.

«Посмотрите, что США делают с Citgo. Американское правительство незаконно присвоило Citgo, а это 1,3 миллиарда долларов, это преступление», — заявил он.

Он добавил, что минимум 10% прибыли компании идут на поддержку американского марионетки Хуана Гуайдо и оппозиционной Национальной ассамблеи. Мадуро заявил, что докажет всему миру факт воровства компании со стороны США и вернет ее через суд в собственность Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в компании Citgo новым советом директоров был назначен управляющим американский гражданин Рик Эссер. В совет директоров вошли лица, лояльные американской марионетке Хуану Гуайдо. Позднее, в марте, Гуайдо объявил, что контролирует компанию Citgo.

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