Ереван – Баку: двойственные позиции неприемлемы

Ереван, , 02:09 — REGNUM В связи с заявлением спикера парламента Азербайджана о том, что в документе ЕС — Азербайджан включен вопрос территориальной целостности Азербайджана пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян пояснила, что тексты, обсуждаемые с ЕС со странами-партнерами, не являются публичными и доступны только сторонам, непосредственно вовлеченным в процесс.

«Что касается позиции Европейского союза по процессу нагорно-карабахского урегулирования, она четко отображена в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС, где в ряду принципов карабахского урегулирования присутствует также право на самоопределение», — заявила Нагдалян.

Более того, по ее словам, эта позиция также многократно подтверждалась в заявлениях высокопоставленных чиновников ЕС, в которых выражалась поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Армения на самых различных уровнях и площадках не раз заявляла и в очередной раз подчеркивает, что считает неприемлемым принятие какой-либо двойственной позиции, которая может противоречить формату, имеющему международный формат урегулирования карабахского вопроса — подходам сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и помешать мирному процессу», — отметила пресс-екретарь армянского внешнеполитического ведомства.