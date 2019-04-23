МИД России: США выдумывают претензии к Ирану, добиваясь смены власти

Москва, , 22:58 — REGNUM Администрация США усиливает внешнее давление на Иран, чтобы добиться смены неугодной власти в суверенной стране, заявляет МИД России в комментарии, опубликованном 23 апреля на официальном сайте ведомства.

Российский МИД подчёркивает, что МАГАТЭ регулярно подтверждает выполнение Тегераном всех предписаний соглашения в рамках СВПД, более известного как «иранская ядерная сделка».

Тем не менее Вашингтон продолжает обвинять Иран в тайных ракетно-ядерных программах.

«Цель — под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве», — указано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, США в 2018 году заявили об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении антииранских санкций.

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