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МИД России: США выдумывают претензии к Ирану, добиваясь смены власти

Политика

«Вопреки международному праву Вашингтон пытается добиться извне смены власти в суверенном государстве»

МИД России: США выдумывают претензии к Ирану, добиваясь смены власти
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Москва, 23 апреля 2019, 22:58 — REGNUM  Администрация США усиливает внешнее давление на Иран, чтобы добиться смены неугодной власти в суверенной стране, заявляет МИД России в комментарии, опубликованном 23 апреля на официальном сайте ведомства.

Российский МИД подчёркивает, что МАГАТЭ регулярно подтверждает выполнение Тегераном всех предписаний соглашения в рамках СВПД, более известного как «иранская ядерная сделка».

Тем не менее Вашингтон продолжает обвинять Иран в тайных ракетно-ядерных программах.

«Цель — под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве», — указано в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, США в 2018 году заявили об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении антииранских санкций.

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Противостояние Ирана и США
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