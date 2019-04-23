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Пашинян учит Зеленского общаться с Путиным

Политика

Eсли быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно

Пашинян учит Зеленского общаться с Путиным
© Photolure
Никол Пашинян

Ереван, 23 апреля 2019, 21:30 — REGNUM  Зеленскому будет несложно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я не думаю, что ему будет сложно. Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», — сказал Пашинян в интервью РБК.

По его словам, этот совет касается не только общения с президентом России, и что любой человек оценит, если собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то.

«Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях. Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь».

По итогам второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,4%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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