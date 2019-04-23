Латвию осудили за языковой геноцид

Москва, , 19:55 — REGNUM В Госдуме происходящее в Латвии назвали языковым геноцидом в отношении русскоговорящих жителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«То, что сейчас происходит в Латвии по отношению к русскому языку — это проявление языкового геноцида в отношении русскоговорящих граждан, которых в стране более 40%», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Решение Конституционного суда Латвии не просто удар по системе образования Латвии, это прямое нарушение прав человека, уверен парламентарий.

«Вызывает крайнее беспокойство, что в Латвии усиливаются антироссийские настроения и официальная Рига действует аналогично Украине, где антинародный режим уходящего с поста Порошенко целенаправленно уничтожал все русское, включая язык, историю и самих носителей русской культуры», — говорит он.

Депутат Госдумы уверен, что цивилизованное мировое сообщество, европейские страны, руководство ЕС, правозащитные организации не имеют права оставить без внимания действия латвийских властей, которые грубо нарушают права человека и лишают возможности обучения и работы на родном языке фактически половину населения страны.

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