Яровая предложила регионом проанализировать стоимость жилья при расселении

Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила главам региональных заксобраний провести анализ цен на жилье для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда — из чего складывается и какова стоимость одного квадратного метра, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Давайте вместе с министерством разработаем параметры, по которым сделаем мониторинг по регионам», — предложила Яровая участникам семинара для глав региональных парламентов, который проходит в преддверии заседания Совета законодателей. В заседании участвует также глава Минстроя Владимир Якушев.

Мониторинг предлагается провести в рамках парламентского контроля реализации нацпроектов.

«Для самих себя сейчас сделаем запрос и аналитику… какова стоимость квадратного метра по переселению из аварийного жилья сложится по каждому региону», — сказала она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос реализации нацпроектов является приоритетным и «таким останется на протяжении всего времени, пока мы не выйдем на целеполагание, заданное президентом».