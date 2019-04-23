Иерусалим, , 18:44 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен присвоить одному из поселений на Голанских высотах имя президента США Дональда Трампа, сообщает 23 апреля пресс-служба главы израильского правительства.

Такой экзотический шаг должен символизировать признательность Тель-Авива за признание оккупированных сирийских территорий частью Израиля.

«Нам нужно выразить свою признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах», — цитирует мнение Беньямина Нетаньяху пресс-служба премьер-министра.

Официальный представитель Нетаньяху Офер Гендельман уже заявил, что в честь Трампа будет назван новый населённый пункт, созданный на Голанах.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о признании Голанских высот частью Израиля. Эти территории с 1967 года оккупированы израильскими войсками, что закреплено в соответствующих документах Совбеза ООН.

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