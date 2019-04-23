Карен Шахназаров не увидел разницы между программами Порошенко и Зеленского

Москва, , 18:11 — REGNUM Не стоит думать, будто после победы на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский будет делать что-то отличное от того, о чём он говорил во время своей избирательной кампании. Об этом 23 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале высказался кинорежиссёр Карен Шахназаров.

«В чём разница между программой Зеленского и программой Порошенко? Он объявил о том, что никаких прямых переговоров на Донбассе не будет, объявил, что Бандера его герой (что для него вообще странно с его происхождением). [Звучат] разговоры о том, будто он говорил всё это для того, чтобы избраться в президенты, а теперь он всё будет делать по-другому, — сказал Шахназаров. — Но так не бывает. И более того, ни один политик в мире, который хоть чего-то добивался, никогда не был настолько беспринципен, чтобы говорить одно, а после этого делать нечто прямо противоположное. Он говорит о том, что его герой Бандера. Но он мог бы сформулировать по-другому — он мог сказать, что на Украине есть люди, для которых Бандера герой, а есть люди, для которых Бандера не герой. Беспринципность в политике непростительна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский может вступить в должность 28 мая 2019 года. Об этом заявил один из представителей его команды. Представитель команды Зеленского отметил, что эта дата выбрана с тем, чтобы новый президент не мог досрочно распустить Верховную раду, поскольку до парламентских выборов останется меньше полугода.