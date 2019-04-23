Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае 26 апреля

Москва, , 16:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китайскую Народную Республику проведёт крупномасштабные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил 23 апреля журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча Путина и Си Цзиньпина состоится 26 апреля и затронет очень широкий круг вопросов.

«Это даже не встреча, а переговоры с китайским руководством», — подчеркнул Ушаков.

Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что переговоры будут касаться партнёрства России и Китая в международной сфере и экономическом ключе.

«Тут будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути, вопрос о переводе в практическую плоскость идеи большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭс, но и ШОС, АСЕАН», — сказал помощник президента России.

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