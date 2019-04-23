Вторник, 23 Апреля 2019 года
17:01:12 МСК

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае 26 апреля

Политика

«Это даже не встреча, а переговоры с китайским руководством»

Москва, 23 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китайскую Народную Республику проведёт крупномасштабные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщил 23 апреля журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча Путина и Си Цзиньпина состоится 26 апреля и затронет очень широкий круг вопросов.

«Это даже не встреча, а переговоры с китайским руководством», — подчеркнул Ушаков.

Кроме того, Юрий Ушаков сообщил, что переговоры будут касаться партнёрства России и Китая в международной сфере и экономическом ключе.

«Тут будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути, вопрос о переводе в практическую плоскость идеи большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭс, но и ШОС, АСЕАН», — сказал помощник президента России.

Читайте ранее в этом сюжете: Москве и Пекину подбрасывают карту Пхеньяна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить