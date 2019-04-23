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Президент Нигерии подписал закон о минимальном размере оплате труда

Политика

В Нигерии был подписан закон об установлении минимального размера оплаты труда в стране, который составил 83,3 доллара США

Абуджа, 23 апреля 2019, 15:24 — REGNUM  Президент Нигерии Мухаммаду Бухари официально подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда в стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», минимальный размер оплаты труда в Нигерии составил 30 000 нигерийских найр (83,3 доллара США). Закон был также принят двумя палатами Национального собрания.

Старший специальный помощник президента по вопросам деятельности Национального собрания сообщил, что новый закон официально вступил в силу после подписания его президентом. По его словам, новый размер МРОТ пойдет на пользу рабочим всей страны, кроме лиц, не достигших 25-летнего возраста.

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Зарубежная хроника
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