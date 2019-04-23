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Представитель ОБСЕ отреагировал на обстрел журналистов в Донбассе

Политика

По съёмочной группе стрелял украиснкий снайпер

Вена, 23 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Обеспокоенность в связи с обстрелом российских журналистов украинскими силовиками в Донбассе выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Комментарий Дезира опубликован 23 апреля на его странице в Twitter.

Представитель ОБСЕ отметил, что обеспокоен инцидентом, который произошел на территории Донецкой Народной Республики, и подчеркнул, что безопасность журналистов должна быть обеспечена.

«Безопасность журналистов должны обеспечивать все, всегда», — написал Дезир.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля съёмочная группа ВГТРК попала под огонь украинского снайпера, стрелявшего со стороны города Авдеевка. Журналисты находились под Донецком в районе села Спартак, никто из них не пострадал.

Российский МИД 22 апреля указал на отсутствие какой-либо реакции на произошедшее со стороны профильных международных институтов и, прежде всего, представителей ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали обстрел журналистов под Донецком «умышленным нападением»

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Нападения на журналистов
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