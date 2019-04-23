Премьер-министр Украины обвинил РФ в ведении экономической войны

Киев, , 14:16 — REGNUM Правительство Украины предпринимает ответные шаги после запрета на поставки нефти из России, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 23 апреля информационное агентство «Укринформ».

Запрет на поставку нефти глава правительства Украины назвал «экономической войной».

«Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определённые шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений», — рассказал Гройсман.

Он также отметил, что Украина постепенно прекращает какие-либо взаимоотношения с Россией.

Напомним, Россия ввела запрет на поставку нефти на Украину в ответ на украинские санкции в отношении ряда российских товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина закупала 41,5% нефти в России и более 37% в Белоруссии, которая также продаёт российскую нефть. Таким образом на Украину почти 80% нефти поступало из РФ.

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