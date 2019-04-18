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Медведев запретил экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Экономика

РФ отвечает на санкции

Медведев запретил экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 18 апреля 2019, 12:33 — REGNUM  Устанавливается запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, заявил 18 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещённых для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры. Я подписал постановление правительства на эту тему», — сообщил глава правительства.

Медведев рассказал об ограничениях экспорта в республику.

«Во-первых, мы расширяем запрет на ввоз на территорию России отдельных товаров, эта мера коснётся украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлой год составила почти 250 млн долларов. Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты», — сказал он.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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