Москва, , 14:02 — REGNUM

По итогам своей работы губернатор Ставропольского Владимир Владимиров можетчестно посмотреть в глаза людям и не стыдиться перед ними. Об этом заявил сам глава Ставрополья на состоявшейся 23 апреля пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я честно работал, многого хотелось добиться. Не все получилось, но то, что получилось, поможет мне честно смотреть людям в глаза», — сказал он.

Также глава региона затронул тему сбора мусора. По его словам, ответственность за экологические аспекты, связанные с бытовыми отходами, несёт региональный оператор.

«Мы не должны собирать мусор кучками, распихивать его по норкам. Мы должны начать хотя бы собирать весь мусор. Вот есть регоператор, будьте добры, соберите мусор, отсортируйте, переработайте. Мы на этот путь встали и с него уже точно сворачивать не будем», — отметил Владимиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главной проблемой Ставропольского края Владимиров считает уровень зарплат населения.

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