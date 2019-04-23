Депутат Заксобрания Петербурга Амосов намерен баллотироваться в губернаторы

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов во вторник, 23 апреля, объявил о выдвижении в губернаторы Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM. На выборах он будет представлять созданное им же «Движение демократического обновления», которое и предложило ему баллотироваться.

Амосов избрался в городской парламент в 2016 году от партии «Яблоко» и до сих пор входит в эту фракцию, однако не так давно партию покинул. В связи с этим ему предстоит собрать 77 тыс. подписей петербуржцев, прежде чем попытаться пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать 10% подписей муниципальных депутатов, большинство из которых являются членами «Единой России».

«Сейчас перед нами стоит задача сбора 77 тысяч подписей, это непростая задача», — подчеркнул Михаил Амосов. Сайты в поддержку его выдвижения должны заработать в течение двух недель. Депутат также заявил, что будет рад любым пожертвованиям на кампанию, так как пока предложений о крупном финансировании ему не поступало.

Напомним, ранее депутат не исключал своего выдвижения в губернаторы. Об аналогичных планах уже заявили депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский, его коллега Оксана Дмитриева («Партия роста»), депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Бортко и другие.

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Михаил Амосов также назвал преждевременными рассуждения на тему формирования коалиции вокруг того или иного кандидата от оппозиции в случае, если он не пройдет фильтр.

«Для меня очень важен сам факт возможности проведения избирательной кампании по сбору подписей, по формулированию программы, по взаимодействию с людьми. Я именно в этом вижу свою задачу на стартовой части, а потом какие-то коалиции будут выстраиваться. Считаю, что самая главная коалиция — коалиция с избирателями», — сказал Амосов.

Он признал, что «без Смольного или высших сил» муниципальный фильтр никто из кандидатов преодолеть не сумеет, однако он надеется все же оказаться в бюллетене 8 сентября, если соберет 77 тыс. подписей в свою поддержку, так как рассчитывает, что власти не сумеют проигнорировать желание такого количества петербуржцев.

«Мы не торгуем нашей политической позицией. <…> Не зарегистрировать кандидата, собравшего 77 тысяч подписей, будет нельзя», — полагает Амосов.

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